Алексей Ягудин назвал мощным выступление Валиевой в командном турнире ОИ-2022

Многократный чемпион мира в мужском одиночном катании Алексей Ягудин оценил выступление российской фигуристки Камилы Валиевой в командном турнире 24-й зимней Олимпиады.

Ягудин считает, что 15-летняя Валиева отлично показала себя на льду. После ее выступления и проката Марка Кондратюка сборная России обошла США и вышла на первое место.

«Выступление Валиевой — это было очень мощно. Все представители группы [тренера Этери] Тутберидзе катают по несколько раз за тренировку короткую и произвольную программы. Ответ, сможет ли Камила откатать командник и личное первенство, очевиден», — подчеркнул двукратный олимпийский чемпион в комментарии РИА Новости.

За свое первое выступление в Пекине Валиева получила 90,18 балла. Российская фигуристка превзошла олимпийский рекорд в короткой программе, установленный ее соотечественницей Алиной Загитовой на Играх 2018 года в Пхенчхане.