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Слушатели «Вести FM» назвали ущербной позицию Польши «дружить» против России

Политика
Слушатели «Вести FM» назвали ущербной позицию Польши «дружить» против России

Политолог Сергей Михеев высмеял Польшу за попытку «перебить» президента РФ Владимира Путина и его визит на Олимпиаду в Пекин. Слушатели «Вести FM» согласились с его мнением.

Как считает эксперт, фактически Польша опозорилась и оконфузилась, когда делегация страны во главе с президентом Анжеем Дудой решила отправиться в Пекин на фоне дипломатического бойкота Запада и США. Как считает Михеева, этот поступок Варшавы не может не вызывать недоумение. В эфире радиостанции «Вести FM» он отметил, что Варшава не сможет угнаться за Москвой, особенно с позиции сотрудничества с Пекином.

Слушатели радиостанции согласились с экспертом и в комментариях поддержали его позицию.

«Дружим против! Ущербная позиция», — написал один из комментаторов.

«У Запада изоленты не хватает изолировать Россию», — иронизирует другой слушатель.

Комментаторы призвали не проявлять к Варшаве никакого великодушия, так как в результате Польша все равно отвернется к Западу, как было уже не раз.

Ранее американцы раскритиковали реакцию сенатора Марши Блэкберн на встречу Владимира Путина с китайским председателем Си Цзиньпином в Пекине. Некоторые вовсе отметили, что американской свободе и демократии стоит бояться таких политиков, как сама Блэкберн.

#путин #польша #китай