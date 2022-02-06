Слушатели «Вести FM» назвали ущербной позицию Польши «дружить» против России

Политолог Сергей Михеев высмеял Польшу за попытку «перебить» президента РФ Владимира Путина и его визит на Олимпиаду в Пекин. Слушатели «Вести FM» согласились с его мнением.

Как считает эксперт, фактически Польша опозорилась и оконфузилась, когда делегация страны во главе с президентом Анжеем Дудой решила отправиться в Пекин на фоне дипломатического бойкота Запада и США. Как считает Михеева, этот поступок Варшавы не может не вызывать недоумение. В эфире радиостанции «Вести FM» он отметил, что Варшава не сможет угнаться за Москвой, особенно с позиции сотрудничества с Пекином.

Слушатели радиостанции согласились с экспертом и в комментариях поддержали его позицию.

«Дружим против! Ущербная позиция», — написал один из комментаторов.

«У Запада изоленты не хватает изолировать Россию», — иронизирует другой слушатель.

Комментаторы призвали не проявлять к Варшаве никакого великодушия, так как в результате Польша все равно отвернется к Западу, как было уже не раз.

Ранее американцы раскритиковали реакцию сенатора Марши Блэкберн на встречу Владимира Путина с китайским председателем Си Цзиньпином в Пекине. Некоторые вовсе отметили, что американской свободе и демократии стоит бояться таких политиков, как сама Блэкберн.