Актер Бен Стиллер высоко оценил прокат фигуриста Марка Кондратюка на ОИ-2022

Известный голливудский актер Бен Стиллер похвалил российского фигуриста Марка Кондратюка за прокат в произвольной программе в командном турнире на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

По итогам произвольной программы Кондратюк заработал 181,65 балла и разместился на второй позиции вслед за японским фигуристом Юмой Кагиямой, который набрал 208,94 балла.

«Мое уважение российскому фигуристу, который зажег со своей программой на музыку из оперы "Иисус Христос — суперзвезда"», — написал Стиллер в своем Twitter-аккаунте.

Российская сборная перед последним днем командного турнира на зимних Играх занимает первую позицию, имея 45 баллов. На втором месте расположились Соединенные Штаты с 42 баллами, а третью строчку заняла Япония, заработав 39 баллов.