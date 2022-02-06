В Литве начали готовиться к тотальной безработице после отказа от белорусского транзита

Сотни литовцев могут остаться без работы из-за ответных санкций правительства Белоруссии. До конца этого года компания «Литовские железные дороги» (ЛЖД), обслуживающая всю железнодорожную сеть республики, планирует уволить до 300 специалистов в различных областях.

Ранее Минск объявил о намерении в одностороннем порядке запретить транспортировку по своей территории некоторых категорий грузов из Вильнюса. Так он отреагировал на решение Литвы окончательно остановить транзит белорусских калийных удобрений через Клайпедский порт.

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На этом фоне в ЛЖД начали готовиться к возможным последствиям от санкционного противостояния между соседними странами. Как подчеркнули в пресс-службе организации, решения об увольнении будут обсуждаться с персоналом. В настоящее время в компании работает около 8 тыс. сотрудников.

«Компании группы "ЛЖД" открыто и постоянно делятся с сотрудниками самой свежей информацией, анализируют как текущую ситуацию, так и планы на будущее. Мы уже поделились с сотрудниками информацией о предстоящих изменениях — мы гарантируем, что им будет оказана вся необходимая помощь и поддержка», — заверили в ЛЖД.

По словам директора по персоналу ЛЖД Ирены Янкуте-Балкуне, членам компании пообещали вернуть их рабочие места, если ситуация изменится. Кроме того, у некоторых будет возможность подать заявление на другие должности, соответствующие их опыту.

ФБА «Экономика сегодня» /

Однако председатель Литовской федерации профсоюзов железнодорожников Вилюс Лигейка заявил, что новое место работы будет найти не так просто, поэтому все заинтересованные стороны должны подойти к этому вопросу ответственно.

«Сотрудникам нужна помощь, и защита их интересов должна быть одним из приоритетных вопросов. Компания является одним из крупнейших работодателей в стране. Мы приглашаем все стороны к диалогу, чтобы сохранить рабочие места», — отметил Лигейка.

Ответные санкции Белоруссии распространяются на перевозку нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений, погруженных на станциях «Литовских железных дорог». В общей сложности через страну перевозится около 1,5–1,6 млн тонн на сумму более 1 млрд долларов ежегодно. В этой связи в Литве начали искать пути выхода из сложившейся ситуации.