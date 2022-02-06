В Литве начали готовиться к тотальной безработице после отказа от белорусского транзита

Сотни литовцев могут остаться без работы из-за ответных санкций правительства Белоруссии. До конца этого года компания «Литовские железные дороги» (ЛЖД), обслуживающая всю железнодорожную сеть республики, планирует уволить до 300 специалистов в различных областях.
Ранее Минск объявил о намерении в одностороннем порядке запретить транспортировку по своей территории некоторых категорий грузов из Вильнюса. Так он отреагировал на решение Литвы окончательно остановить транзит белорусских калийных удобрений через Клайпедский порт.
На этом фоне в ЛЖД начали готовиться к возможным последствиям от санкционного противостояния между соседними странами. Как подчеркнули в пресс-службе организации, решения об увольнении будут обсуждаться с персоналом. В настоящее время в компании работает около 8 тыс. сотрудников.
«Компании группы "ЛЖД" открыто и постоянно делятся с сотрудниками самой свежей информацией, анализируют как текущую ситуацию, так и планы на будущее. Мы уже поделились с сотрудниками информацией о предстоящих изменениях — мы гарантируем, что им будет оказана вся необходимая помощь и поддержка», — заверили в ЛЖД.
По словам директора по персоналу ЛЖД Ирены Янкуте-Балкуне, членам компании пообещали вернуть их рабочие места, если ситуация изменится. Кроме того, у некоторых будет возможность подать заявление на другие должности, соответствующие их опыту.
Однако председатель Литовской федерации профсоюзов железнодорожников Вилюс Лигейка заявил, что новое место работы будет найти не так просто, поэтому все заинтересованные стороны должны подойти к этому вопросу ответственно.
«Сотрудникам нужна помощь, и защита их интересов должна быть одним из приоритетных вопросов. Компания является одним из крупнейших работодателей в стране. Мы приглашаем все стороны к диалогу, чтобы сохранить рабочие места», — отметил Лигейка.
Ответные санкции Белоруссии распространяются на перевозку нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений, погруженных на станциях «Литовских железных дорог». В общей сложности через страну перевозится около 1,5–1,6 млн тонн на сумму более 1 млрд долларов ежегодно. В этой связи в Литве начали искать пути выхода из сложившейся ситуации.