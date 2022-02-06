Зампостпреда России при ООН Полянский назвал безумными выпады Запада о захвате Киева

Западные страны делают безумные заявления о быстром «захвате» Киева Россией, уверен зампостпреда страны при ООН Дмитрий Полянский.

Он высказался после появления сообщений в иностранной прессе. Журналисты рассказывали, за сколько дней Москва сможет «взять» украинскую столицу в ходе российского «вторжения». При этом РФ неоднократно подчеркивала, что не собирается ни на кого «нападать».

«Безумие и паника продолжаются... что, если мы скажем, что США могут захватить Лондон за неделю и привести к гибели 300 тысяч мирных жителей?» — написал Полянский в Twitter

Ранее западные эксперты усомнились в безопасности интеграции Украины и Запада. Аналитик-экономист Клайв Крук также призвал блокировать возможность вступления Киева в ряды Североатлантического альянса.