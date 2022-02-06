Коронавирус в Канаде вытеснило новое неврологическое заболевание

Коронавирусную инфекцию в Канаде сменило новое неврологическое заболевание. Оно поражает как молодых, так и людей пожилого возраста.

Отмечается, что при этом заболевании люди испытывают галлюцинации, потерю речи и памяти. За последние несколько лет недуг выявили у 48 жителей канадской провинции Нью-Брансуик.

Изначально его симптомы были схожи с депрессией. Пациенты часто жаловались на необъяснимые боли и спазмы, а в их поведении отмечались необычные изменения. Также медики обнаружили у них снижение когнитивных способностей и слюнотечение. Больные жаловались на скрежет зубов и частичную утрату памяти, передает The Guardian.

Неврологи пришли к мнению, что данное заболевание не является болезнью Крейтцфельдта—Якоба, как предполагалось. Экспертам до сих пор не удалось приблизиться к раскрытию причин этого недуга.