Главная проблема Соединенных Штатов состоит в том, что их интересы простираются по всему миру. Соответствующее заявление сделал обозреватель РИА Новости Петр Акопов.

По его мнению, это сильно мешает Вашингтону поддерживать свою гегемонию. Акопов напомнил, что на данный момент Россия не отстает от США в технологическом вопросе. Соответствующим мнением эксперт поделился в ходе беседы с изданием «Украина.ру».

«Проблема США как раз в том, что они много на себя взяли, и их интересы простираются по всему миру, от Украины до Тайваня до Африки и до Латинской Америки. И любые наши действия, и действия наших партнеров вроде Китая или Ирана по созданию проблем для американцев будет восприниматься ими как наш ответ на их пренебрежение нашей безопасностью», — объяснил эксперт, как США допустили главный просчет в геополитических вопросах.

Ранее сообщалось о публикации ответов Соединенных Штатов и Североатлантического альянса на предложения России по гарантиям безопасности. Соответствующий материал напечатало испанское издание Еl Pais.