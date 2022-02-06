Захарова пообещала Западу расплату в случае дальнейших шагов против российских СМИ

Россия ясно дала понять Западу, что любое дальнейшее давление по отношению к отечественным СМИ обойдется дорогой расплатой. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Германия запретила вещание телеканала RT DE на территории страны. В качестве ответной меры Россия приняла ряд мер по отношению к немецкой медиакомпании Deutsche Welle. Как отметила Захарова, таким образом Москва продемонстрировала Западу, что любое давление против отечественных изданий будет иметь последствия. Об этом дипломат сообщила в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Мы отвечаем, нас научили, мы делаем это, чтобы показать, что следующие шаги в этом направлении им дорого обойдутся», — заявила Захарова.

Ранее представитель МИД России заявила, что Deutsche Welle является пропагандистской машиной НАТО. По словам Захаровой, об этом говорит поддержка немецкой медиакомпании американским Госдепом.