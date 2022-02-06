Политолог Вакаров: Украина заключила невыгодную сделку с Венгрией по газу

Руководство Украины заключило крайне невыгодный договор с Венгрией по покупке газа. Об этом заявил украинский политолог Василь Вакаров.

Будапешт зарабатывает на том, что продает Киеву российский газ с трехкратной наценкой. Политолог отметил, что подобные решения украинских властей вряд ли помогут восстановить экономику страны.

«Я не понимаю, куда девалась наша украинская хитрость? Каждый раз соседи нас обыгрывают, мы все время проигрываем... Раньше мы транзитировали газ в Венгрию, а сейчас мы его импортируем. И дороже!» — возмутился Вакаров.

По мнению эксперта, для нынешней власти Украины это соглашение является не только экономическим проигрышем, но и политическим. До этого момента киевские политики хвастались тем, что не покупают российское сырье, а теперь предпочитают умалчивать этот факт.