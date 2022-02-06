Reuters описал детали секретного доклада ООН по Северной Корее

Власти Северной Кореи на протяжении 2021 года развивали программы ядерного вооружения и баллистических ракет. Об этом со ссылкой на секретный доклад ООН по КНДР пишет Reuters.

Согласно информации издания, помимо развития программ вооружения, Северная Корея также совершала хакерские атаки на биржи криптовалюты. Уточняется, что по результатам работы в этом направлении, прибыль от кибератак стала одним из основных источников дохода страны.

«Несмотря на то, что сообщений о ядерных испытаниях или запусках МБР (межконтинентальных баллистических ракет) не поступало, КНДР продолжала развивать свой потенциал по производству ядерных расщепляющихся материалов», — сообщает Reuters.

В докладе указано, что вырученные с криптовалютных бирж деньги правительство Северной Кореи направляло на развитие ядерных и баллистических ракет. Северокорейским хакерам за минувший 2021 год удалось похитить с разных торговых площадок порядка 50 миллионов долларов.