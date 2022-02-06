Фигуристка Валиева вывела Россию на первое место в командном турнире на ОИ-2022

Российская фигуристка Камила Валиева одержала победу в короткой программе в командном турнире на Олимпиаде в Пекине.

Валиева по результатам своего выступления набрала 90,18 балла. Следом идут японская спортсменка Вакаба Хигути — 74,73 балла и канадская фигуристка Маделин Скизаз — 69,60 балла.

Россиянке удалось выиграть программу с олимпийским рекордом, она принесла своей сборной десять баллов. Сейчас на счету российской команды 36 баллов, она занимает первое место по итогам первых программ во всех дисциплинах. Следом идет сборная США с результатом 32 балла.

Далее начнется произвольная программа у мужчин. Медали в командных соревнованиях будут разыграны в понедельник.