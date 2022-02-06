Королева Елизавета II отмечает «платиновый» юбилей со дня становления монархом

Королева Великобритании Елизавета II отмечает «платиновый» юбилей со дня вхождения на престол. Монархом она стала ровно 70 лет назад.

По случаю праздника королева устроила званый ужин для членов местного сообщества и волонтерских групп в своей резиденции Сандрингем-хаус. По окончании приема Елизавета II разрезала торт с платиновой эмблемой, сделанный местным жителем. Ей также подарили цветы. Некоторые их них входили в букет, который подарили Ее Величеству на коронации.

Народные празднования годовщины решили перенести на лето в связи с плохой погодой. Примечательно, что по традиции в это время года будут также праздновать и день рождения Елизаветы II, несмотря на то, что в действительности оно в апреле.

Ее Величество вступила в должность 6 февраля 1952 года. Престол ей передал король Георг Шестой. В текущем году Елизавете II исполнится уже 96 лет. Она станет первым монархом, отметившим «платиновый» юбилей.