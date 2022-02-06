Пушков призвал BLM отказаться от идеи шовинизма и заняться воспитанием темнокожих

Большая часть афроамериканцев в США становятся жертвами преступных действий со стороны темнокожего населения. Об этом рассказал сенатор Совета Федерации Алексей Пушков.

Такую реакцию политика вызвала недавняя новость об убийстве чернокожего гражданина Соединенных Штатов 78-летнего Укена Каммингса. Мужчина направлялся в аптеку на личном автомобиле, при выходе из магазина он столкнулся с двумя молодыми афроамериканцами, которые хладнокровно застрелили пенсионера и угнали его Mercedes.

«Подавляющее большинство черных в США погибают от рук афроамериканцев. Вот и эти двое убили в Орландо, штат Флорида, пожилого 78-летнего соплеменника. Видимо, им не объяснили, что черные жизни имеют значение. Движению BLM, чем нагнетать антибелый расизм и требовать от всех покаяния, следовало бы заняться воспитанием самих афроамериканцев. Но это движение, как принято сейчас говорить, "про другое"», — написал Пушков в Telegram-канале.

Сенатор выразил уверенность, что движение Black Lives Matter не пытается достигнуть расового равенства, а стремится склонить чашу весов в пользу чернокожих, что может в конечном итоге привести к угнетению белого населения США. По его словам, власти страны даже не осознают, какого «демона» выпустили в мир.