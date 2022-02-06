Сенатор Цеков раскритиковал провокационные статьи западных СМИ о вторжении на Украину

Статьи западных СМИ о нападении на Украину являются провокацией, нацеленной на распространение антироссийской риторики среди украинских граждан. Об этом заявил сенатор Сергей Цеков.

Немецкая газета Bild 5 февраля опубликовала материал со ссылкой на спецслужбы неназванной страны, в котором описан план нападения на Украину с ее последующим поглощением. Публикация появилась после новости информационного агентства Bloomberg о начале боевых действий на Украине. Однако позже издание признало свою ошибку и удалило статью.

«Иначе, как провокацией, статью Bild назвать нельзя. И эти провокации идут уже давно, поэтому неожиданными для нас они не являются. Мы слышим, что они говорят», — заявил РИА Новости Цеков.

Последние месяцы в западных СМИ все чаще нагнетают обстановку вокруг Украины. Авторы публикаций безосновательно пытаются обвинить Россию в «агрессии». При этом Москва не единожды подчеркивала, что информация, тиражируемая западной стороной, является вбросом, не имеющим отношения к действительности.