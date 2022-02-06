Посол Антонов указал на опасения США по поводу сближения России и Китая

Сближение России и Китая вызывают некоторые опасения в Соединенных Штатах. Это можно проследить по реакции западных СМИ на встречу российского президента Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Переговоры между Москвой и Пекином прошли в столице КНР в эту пятницу. В результате беседы Владимира Путина и Си Цзиньпина было принято совместное заявление о международных отношениях. Реакцию Соединенных Штатов Антонов прокомментировал в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Конечно же, посыл самый негативный, четко прослеживаются опасения дальнейшего сближения России с Китаем», — отметил посол.

В американских новостных изданиях после российско-китайской встречи был своеобразный всплеск, добавил дипломат. Все опубликованные статьи при этом пестрили самыми негативными настроениями.