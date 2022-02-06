Лукашенко назвал жесткой беседу с Путиным о задержании россиян

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у него состоялся жесткий разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом глава государства сообщил в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Речь идет о беседе между лидерами стран, которая прошла после задержания в Белоруссии 33 россиян, подозреваемых в подготовке массовых беспорядков. По словам Лукашенко, уже спустя несколько дней стало известно, «откуда ноги растут».

«Мы начали расследовать, я с Путным трижды на эту тему говорил. Он говорит: "Подожди, сейчас мы расследуем, давайте вместе с вами, и мы увидим, откуда ноги растут"», — сообщил президент Белоруссии.

Задержание 33 россиян на территории Белоруссии произошло в июле 2020 года. Позднее выяснилось, что подозреваемые оказались сотрудникам ЧОП, которые были в республике транзитом и не успели на свой рейс.