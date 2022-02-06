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Ле Пен пообещала вывести Францию из НАТО при победе на выборах президента

Политика
Ле Пен пообещала вывести Францию из НАТО при победе на выборах президента

Лидер политической партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила о неминуемом выходе Франции из НАТО в случае своей победы на президентских выборах.

Ле Пен является сторонником правых взглядов, выступает за интересны страны и против мультикультурализма. При этом лидер «Национального объединения» уверена, что система объединенной Европы создана на заведомо деструктивной идеологии глобализации, которая приводит в упадок отдельные страны.

«Мы должны свободно защищать свои интересы, выйти из логики военных блоков… Поэтому мы выйдем из объединенного командования НАТО, чтобы нас больше не могли втянуть в чужие конфликты», — сказала Ле Пен во время выступления в Реймсе на встрече со своими избирателями.

Политики других европейских стран выразили солидарность Ле Пен в своих видеообращениях. Представители Австрии, Нидерландов, Италии и Португалии поддержали ее кандидатуру на выборах президента. Среди них был и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

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