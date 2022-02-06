Ле Пен пообещала вывести Францию из НАТО при победе на выборах президента

Лидер политической партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила о неминуемом выходе Франции из НАТО в случае своей победы на президентских выборах.

Ле Пен является сторонником правых взглядов, выступает за интересны страны и против мультикультурализма. При этом лидер «Национального объединения» уверена, что система объединенной Европы создана на заведомо деструктивной идеологии глобализации, которая приводит в упадок отдельные страны.

«Мы должны свободно защищать свои интересы, выйти из логики военных блоков… Поэтому мы выйдем из объединенного командования НАТО, чтобы нас больше не могли втянуть в чужие конфликты», — сказала Ле Пен во время выступления в Реймсе на встрече со своими избирателями.

Политики других европейских стран выразили солидарность Ле Пен в своих видеообращениях. Представители Австрии, Нидерландов, Италии и Португалии поддержали ее кандидатуру на выборах президента. Среди них был и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.