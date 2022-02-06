Израиль может запретить поставки своего оружия Украине третьими странами

Эстонии, Латвии и Литве могут запретить передавать Украине оружие израильского производства. Об этом передает издание «Зеркало недели».

США ранее разрешили трем государствам Балтии передавать американское оружие Украине в рамках поддержки Киева. На фоне этих событий Израиль проинформировал страны, что с большой вероятностью отклонит их запрос о передаче своего оружия. Согласно информации издания, соответствующее решение демонстрирует нежелание Иерусалима портить свои отношения с Москвой.

«Решение о запрете Израиля было вызвано опасениями, что Украина будет стремиться получить противотанковые комплексы Spike, совместного германо-израильского производства», — уточняется в сообщении.

Министерства обороны балтийских стран не подтвердили эту информацию, сообщает «Интерфакс». В израильском оборонном ведомстве отказались от комментариев по этому поводу.