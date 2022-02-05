Антонов высказался о возможном разрыве дипломатических отношений между США и Россией

Тема прекращения дипломатических отношений между Россией и США находится в компетенции президента. Такое мнение озвучил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Посольство России в Соединенных Штатах будет работать «до последнего дипломата». Ведомство намерено делать все возможное, чтобы нормализовать двусторонние отношения между странами, подчеркнул Антонов.

«Я хочу сказать, это без пафоса, четко и ясно сказать. Мы будем работать здесь до последнего дипломата и делать все для того, чтобы отстоять национальные интересы, пытаясь при этом нормализовать российско-американские отношения», — отметил дипломат в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Антонов добавил, что не верит в готовность Соединенных Штатов разорвать отношения с Россией. Однако возможность введения нового пакета санкций против Москвы не исключается.