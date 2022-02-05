Антонов: США сводят все проблемы международной безопасности к Украине

Вашингтон занимается тем, что пытается свести все проблемы международной безопасности к Украине. Это является абсолютно неправильной стратегией, считает посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.

Выбирая подобный путь, США преследуют собственные цели, отметил он. Среди них — попытки скрыть реальное положение дел. Об этом Антонов заявил в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Вы знаете, в Америке пытаются свести все сегодняшние проблемы к Украине. Я считаю, что это абсолютно неправильно, это попытка затушевать истинное положение дел», — отметил он.

Дипломат также ответил на заявления США о «российской агрессии». По его словам, РФ не планирует ни на кого нападать, так как это не соответствует интересам страны. Об этом ранее неоднократно заявлял и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отмечал, что перемещения войск осуществляются исключительно на территории страны, а все обвинения используются как повод для размещения вооружения НАТО у российских рубежей.