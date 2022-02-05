Депутат Шхагошев: Bloomberg может повторить ошибку Deutsche Welle

Агентству Bloomberg следует внимательно изучить историю немецкого СМИ Deutsche Welle, чтобы не повторить его участь. Такое мнение высказал член комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.

Ранее американское агентство Bloomberg опубликовало заголовок с кричащим названием о начале «вторжения» России на Украину. Новость находилась на информационном сайте около получаса, после чего руководство агентства удалило ее и признало недействительной. По инциденту ведется расследование.

Шхагошев обратил внимание, что Bloomberg не в первый раз допускает подобную ошибку.

«Лично имею опыт общения с руководителем бюро издания в России Тори Кларк-Ширниной. Советуем им изучить недавнюю историю Deutsche Welle, чтобы не пойти по их пути — по крайней мере, как было с закрытием их бюро», — сказал Шхагошев в комментарии РИА Новости.