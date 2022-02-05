Диетолог Кимберли объяснила пользу селена для здоровья

Регулярное употребление продуктов с содержанием селена предотвратит развитие различных заболеваний. Это жизненно необходимый элемент, который должен поступать в организм вместе с пищей.

Селен снижает уровень повреждения клеток при окислительных процессах. К тому же он уменьшает показатели С-реактивного белка, уровень которого увеличивается при воспалительных и аутоиммунных заболеваниях. Плюс ко всему селен налаживает работу щитовидной железы, а также укрепляет иммунитет, рассказала диетолог Роуз-Френсис Кимберли.

Особенно важен селен для беременных женщин. Он уменьшает риск преэклампсии на 72% при регулярном употреблении. Еще такой минерал позволяет сохранить или продлить когнитивное здоровье. Известно, что селен предотвращает развитие болезни Паркинсона и рассеянного склероза. Однако употреблять селен в неограниченных количествах не стоит. Чтобы не покупать аптечные средства, где есть селен, нужно употреблять орехи, палтус, креветки, курятине и говяжьей печени, резюмировала Роуз-Френсис Кимберли.