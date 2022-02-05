Инфекционист Горелов заявил о бесполезности изоляции для больных омикрон-штаммом COVID-19

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что нужно сконцентрировать свои усилия на лечении больных с клиническими симптомами COVID-19.

В то же время нет нужды фиксировать внимание на бессимптомных случаях коронавируса и на изоляции контактировавших с вирусом людей, пояснил Горелов.

«Результаты наших наблюдений и проведенного исследования свидетельствуют об изменившемся характере эпидемического процесса в связи с вариантом "Омикрон", стремительном росте числа заболевших, умеренной тяжести течения болезни и высокой распространенности возбудителя в популяции среди здоровых лиц», — заявил Горелов в беседе с РИА Новости.

Заболеваемость при омикрон-штамме коронавируса развивается примерно так же, как при сезонных ОРВИ и гриппе, это позволяет сосредоточить усилия на лечении зараженных с ярко выраженными клиническими симптомами, отметил вирусолог.