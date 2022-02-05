InfoBrics: подготовка Латвии к «войне» с Россией в угоду США нанесет вред простым жителям

Намерение Латвии увеличить оборонный бюджет из-за страха «российского вторжения» обернется для нее неприятными последствиями. Ведь этот шаг не только не изменит баланс сил в Европе, но и приведет к снижению качества жизни прибалтов. Такое мнение выразил греческий политолог Пол Антонопулос в статье для издания InfoBrics.

Не так давно латвийский министр обороны Артис Пабрикс объявил о желании властей в ближайшие три года увеличить военные расходы до 2,5 % ВВП, несмотря на значительные экономические трудности. Только в этом году парламент выделил на эти нужды 1,2 млрд евро, что на 153 млн больше, чем в 2021-м.

Впрочем, общий вклад Латвии в оборонный бюджет НАТО остается крайне низким, обратил внимание эксперт. На этом фоне Вашингтон призывает все страны-члены Альянса увеличить свои расходы до 3% ВВП. Однако даже в этом случае возможности вооруженных сил трех прибалтийских стран, вместе взятых, окажутся «невпечатляющими и незначительными».

flickr.com / CC BY-SA 3.0

«Ни Финляндия, которая непосредственно граничит с Россией, ни соседняя Швеция, не спешат вступать в НАТО. Таким образом, скандинавские страны не испытывают никакого страха перед Москвой, а это ставит под сомнение обоснованность опасений Прибалтики по поводу "российской агрессии"», — констатировал аналитик.

Кроме того, продолжил автор статьи, мнимое противостояние с Россией негативно отражается на экономической и политической обстановке внутри прибалтийских стран. Вместо того, чтобы вкладывать средства в социальную сферу, республики тратят сотни миллионов евро на военную технику.

«Балтийские страны считают, что они вступили в борьбу в стиле Давида и Голиафа против России, но этот "подвиг" игнорирует большинство стран ЕС, включая такие влиятельные державы, как Франция и Германия», — приводит «ПолитРоссия» содержание материала.

Федеральное агентство новостей / Карен Маркарян

Также аналитик напомнил, что потенциальный военный конфликт обернется катастрофическими последствиями для европейского континента, однако США и Великобритания смогут избежать разрушительных последствий благодаря своему географическому положению.

«Увеличение военных расходов не принесет Латвии и другим странам Балтии желанного результата для их противостояния с Россией. Однако причинит вред простым гражданам, поскольку усугубит внутренние проблемы и негативно скажется на и без того низком уровне жизни», — заключил политолог.

Ранее представители НАТО порадовались росту оборонного бюджета Литвы, заявив, что благодаря этому у республики есть значительно усилившаяся армия, которая соответствует высоким стандартам Альянса.