ООН ответила на статью Bloomberg о России просьбой избегать обострения ситуации вокруг Украины

Необходимо избегать действий и риторики, которая может обострить ситуацию вокруг Украины, заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

Так представитель международной организации прокомментировал материал Bloomberg о российском «вторжении» на Украину. Речь идет об ошибочной публикации агентства, которая не должна была выйти в свет.

«Мы считаем, что всем сторонам следует избегать любых действий или риторики, которые могут привести к эскалации ситуации», - сказал Хак.

Москва неоднократно опровергала все заявления Киева и стран Запада о намерении вмешаться во внутренние дела Украины. Пресс-служба Кремля и Министерство иностранных дел подчеркивали, что Россия не представляет угрозы для других государств.