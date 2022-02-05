Кампания по вакцинации подростков от коронавируса продолжается в Петербурге

Всего первый этап вакцинации от COVID-19 прошли более тысячи петербургских подростков. За последние 24 часа укол препаратом «Спутник М» получили 223 из них.

С начала пандемии от COVID-19 было привито 1168 детей. В данный момент функционирует 87 пунктов по вакцинации от коронавируса для несовершеннолетних жителей Северной столицы, а изначально их было всего 59. Их работа была запущена 28 января.

Дозировка детской вакцины в пять раз меньше, чем для взрослых петербуржцев. Прививка «Спутником М» проходит в два этапа, этот препарат могут получить дети возрастом от 12 до 17 лет. Сейчас в Петербурге находится почти 2,9 тысячи доз вакцины для подростков.

Ранее сообщалось о том, что петербургских детей все чаще госпитализируют с COVID-19. Город уже все последние месяцы не соответствует критериям региона, свободного от коронавируса, хотя губернатор Александр Беглов заявил о «контролируемости» ситуации в Петербурге.