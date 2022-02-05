«Сокрушительный удар». Почему Литва не сможет обойти ответные санкции Белоруссии

Белоруссия подготовила жесткий ответ на санкции Литвы в отношении «Беларуськалия». С 7 февраля Минск в одностороннем режиме запретит транспортировку по своей территории нефтепродуктов, а также химических и минеральных удобрений из Вильнюса. Об этом сообщили эксперты аналитического портала RuBaltic.

С начала этого месяца литовские власти окончательно остановили транзит белорусских калийных удобрений через Клайпедский порт. Компания «Литовские железные дороги» пообещала вернуть Минску пустые вагоны и неиспользованный аванс. Информацию о «транзитной блокаде» подтвердил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.

«Действительно, литовская сторона перестала принимать наши поезда, которые транспортировали калий в порт Клайпеды для отгрузки. Ответные меры будут жесткими. Мы, как принято говорить, ответим симметрично. Решение принято, оно коснется железнодорожного транспорта, который следует с территории Литвы», — пригрозил политик.

Федеральное агентство новостей (ФАН) /

Позднее на сайте белорусского МИД сообщили, что государство приняло решение запретить перевозки через свою территорию «нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений, погруженных на станциях "Литовских железных дорог"». В ведомстве конкретизировали, что в общей сложности через страну перевозится около 1,5–1,6 млн тонн на сумму более 1 млрд долларов ежегодно.

Хотя ответ и получился симметричным, Литва заблокировала транзит продукции «Беларуськалия» в объеме 10–11 миллионов тонн ежегодно, что во много раз больше, чем сделал Минск, обратили внимание аналитики. Тем не менее ответные санкции Минска больно ударят по крупнейшему в Прибалтике производителю азотных удобрений Achema.

На этом фоне в Литве начали искать пути выхода из сложившейся ситуации. Президент Литовской ассоциации морских погрузочных компаний Вайдотас Шилейка сообщил, что изучаются различные «обходные» варианты через Латвию или Польшу. По мнению обозревателей, путь через Варшаву кажется более оптимальным, однако поляки используют европейскую железнодорожную колею шириной 1435 мм.

ФБА «Экономика сегодня» /

«Это значит, что литовским грузоотправителям придется дважды "переобуваться" в пути — переходить со своей колеи на европейскую и делать наоборот, когда они доедут до Украины. Из-за удорожания логистики продукция Achema будет становиться менее конкурентоспособной. Вероятно, на это и рассчитывает Лукашенко (выпадающие объемы нефтепродуктов и удобрений на Украине сможет заменить сама Беларусь)», — рассуждают в издании.

Однако, по словам экспертов, для Литвы это будет не смертельно — во многом благодаря тому, что перед Белоруссией не стояло задачи нанести сокрушительный удар по экономике соседней страны. Более того, Минск понимал, что главный ущерб Вильнюс нанес себе сам, когда разорвал контракт с «Беларуськалием».

«Самым достойным ответом Литве стала бы успешная переориентация белорусских удобрений на порты России», — убеждены авторы статьи.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос о перенаправлении из Литвы в российские порты транзита белорусских калийных удобрений есть на повестке дня. Тем не менее он подчеркнул, что эти потоки пока еще не начались.