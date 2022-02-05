Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Историк Грин похвалил жесткий ответ Путина на провальную политику США

Политика
Историк Грин похвалил жесткий ответ Путина на провальную политику США

США попали в невыгодное положение из-за ошибок во внешней политике и плохой дипломатии. Сейчас Вашингтон проигрывает не только конкурентам, но и союзникам, уверен американский философ и историк Доминик Грин.

Аналитик на страницах The Spectator World написал, что российскому президенту Владимиру Путину ни к чему вводить войска на Украину, так как он достиг уже всех стратегических целей, пишет «ПолитРоссия».

Грин напомнил, что Путин наблюдал за распадом СССР и расширением НАТО.

«Теперь он отвечает тем же. Он "выталкивает" американское и европейское влияние из Украины и разрывает и без того изношенные связи между НАТО и ЕС», — написал историк.

Американские политики допускают фатальную ошибку, теша друг друга выдумками о слабости России. Вашингтон переоценивает материальную сторону вопроса и не учитывает психологический фактор, отметил автор публикации. Для США может стать сюрпризом, что их союзники устанут от постоянного давления. Грин предположил, что Германия и Европа присоединятся к «большой игре» Путина против США.

Вашингтон использует универсальный метод, устанавливая отношения с разными странами. Он не учитывает национальные особенности государств, именно поэтому американцы не бывают хорошими дипломатами, добавил философ.

#сша #путин #нато #грин