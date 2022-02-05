Историк Грин похвалил жесткий ответ Путина на провальную политику США

США попали в невыгодное положение из-за ошибок во внешней политике и плохой дипломатии. Сейчас Вашингтон проигрывает не только конкурентам, но и союзникам, уверен американский философ и историк Доминик Грин.

Аналитик на страницах The Spectator World написал, что российскому президенту Владимиру Путину ни к чему вводить войска на Украину, так как он достиг уже всех стратегических целей, пишет «ПолитРоссия».

Грин напомнил, что Путин наблюдал за распадом СССР и расширением НАТО.

«Теперь он отвечает тем же. Он "выталкивает" американское и европейское влияние из Украины и разрывает и без того изношенные связи между НАТО и ЕС», — написал историк.

Американские политики допускают фатальную ошибку, теша друг друга выдумками о слабости России. Вашингтон переоценивает материальную сторону вопроса и не учитывает психологический фактор, отметил автор публикации. Для США может стать сюрпризом, что их союзники устанут от постоянного давления. Грин предположил, что Германия и Европа присоединятся к «большой игре» Путина против США.

Вашингтон использует универсальный метод, устанавливая отношения с разными странами. Он не учитывает национальные особенности государств, именно поэтому американцы не бывают хорошими дипломатами, добавил философ.