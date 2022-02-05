Агентство Eventim распространило в Германии буклеты о «русском шоу» Зеленского

Комедийная студия «95 квартал», которую раньше возглавлял президент Украины Владимир Зеленский, анонсировала тур по немецким городам, вот только в Германии выступления коллектива представили в качестве «русского камеди-шоу».

Ошибку допустило агентство Eventim, которое было ответственным за продажу билетов. Соответствующую запись о «русском» коллективе «95 квартала» разместили на буклетах.

Украинская студия уже заметила ошибку и в своем Instagram потребовала немедленно ее устранить. В противном случае «95 квартал» пригрозил отменить выступления в Германии.

Однако подписчики коллектива не увидели в этой ситуации какой-либо проблемы, поскольку «95 квартал» показывает свои номера на русском языке.

Аналитики ранее предсказали темные времена для украинской компании «95 квартал». Причиной проблем может стать то, что на Украине введен языковой закон, который предусматривает выступления коллективов на «мове».