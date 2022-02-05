Португальские ученые сравнили опасность омикрон-штамма COVID-19 с «Дельтой»

Ученые из Португалии сравнили опасность омикрон-штамма коронавируса с «Дельтой». Оказалось, что заболевшие «Омикроном» реже попадают в больницу.

Госпитализация при заражении «Омикроном» на 75% менее вероятна, чем при дельта-штамме, заявили португальские ученые из Института здравоохранения имени Рикарду Жорже. Они пришли к таким выводам, проанализировав количество поступивших в больницы пациентов. На 100 госпитализированных с «Дельтой» только 25 были заражены «Омикроном».

Заболевшие омикрон-штаммом коронавируса также в среднем меньше проводят времени в больницах, чем при других штаммах, а также обладают более низким уровнем смертности. Ученые заявили, что эти результаты, подтвержденные наблюдениями в других странах, являются обнадеживающими.