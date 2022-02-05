Читатели Le Figaro: политика Байдена подтолкнула РФ и КНР к налаживанию отношений

Соединенные Штаты подставили Европу, спровоцировав Россию на налаживание контактов с Китаем. Так раскритиковали Вашингтон читатели французской газеты Le Figaro.

Поводом для бурного обсуждения послужила статья. В ней журналисты оценили результаты встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине.

После ее прочтения французские читатели сделали вывод, что Вашингтон виновен в российско-китайском сближении.

«Мы никогда не простим Байдена за то, что он подтолкнул Москву в объятия Пекина, а также за то, что сделал из европейских стран своих вассалов», — пишет один из пользователей Сети.

«Это вполне очевидное, я бы даже сказала предсказуемое, последствие наглого и настойчивого вмешательства США во внутриполитические дела азиатских стран, в частности, России и Китая», — отмечает другой пользователь.

Напомним, что по итогам переговоров между российским и китайским лидерами было подписано совместное заявление о международных отношениях. В его рамках главы государств отметили новые тенденции на политической арене и потребность представителей мирового сообщества в мирном развитии.