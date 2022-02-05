Онопко и Дзюба провели встречу на сборе «Зенита» в Португалии

Тренер сборной России по футболу Виктор Онопко пообщался с игроком «Зенита» Артемом Дзюбой на тренировочном сборе петербургского клуба в Лагуше.

Виктор Онопко встретился с Арсеном Адамовым, Иваном Сергеевым и Артемом Дзюбой на сборе «Зенита» в Лауше. О разговоре с лучшим бомбардиром в истории РПЛ, который не играл за национальную команду после Евро-2020, тренер рассказал журналистам издания «Спорт-Экспресс».

«Очень коротко. Чувствуется, что Артем серьезно готовится к сезону, рвется играть и хочет быть полезным клубу. Остальных тем не касались», — подчеркнул Онопко.

Ближайший матч сборной России состоится 24 марта. Команда Валерия Карпина сыграет с Польшей. Стыковой матч квалификации к ЧМ в Катаре пройдет на столичном стадионе «Динамо».