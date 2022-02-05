«Скинуть толпу паразитов». Хазин дал совет США, как пережить падение экономики

Экономист Михаил Хазин назвал неизбежным падение уровня жизни в США. Однако для того чтобы уменьшить социальные последствия от этого процесса, американским властям нужно смахнуть с себя «толпу паразитов», среди которых НАТО играет далеко не последнюю роль. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала Naidi Mamonta.

«Страны НАТО привыкли, что живут в некой фиксированной экономической модели, которую финансируют США. На этой модели выросло большое количество паразитов. Неожиданно у этого организма начинает снижаться температура. Даже самые тупые блошки и вошки начинают чувствовать, что подох гад. У них истерика. И они пытаются любой ценой что-то сделать», — отметил гость эфира.

С начала пандемии коронавируса центробанки влили в мировые рынки более 10 триллионов долларов дополнительной ликвидности, причем половина всех денежных стимулов пришлась на США (4,4 триллиона долларов). Одновременно Федеральная резервная система (ФРС) удерживала процентную ставку на околонулевом уровне.

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В результате такой экономической политики инфляция в США по итогам 2021 года составила 7%. На этом фоне глава ФРС Джером Паэулл предупредил, что система вскоре начнет сокращать свой баланс, поскольку американская экономика больше не нуждается в мощной поддержке. В результате из банка будет изъято 2–2,5 трлн долларов.

Изменения коснутся и базовой ставки. Если в январе она еще сохранится на уровне 0-0,25%, то в 2022 году американцам следует ожидать в среднем более четырех повышений, напомнил Хазин.

«Не знаю, решатся или нет. Но у них нет другого выхода, потому что им надо уменьшать уровень жизни населения, это неизбежно. Для этого надо скинуть с себя всю толпу паразитов», — выразил мнение экономист.

Федеральное агентство новостей / Ольга Назаркина

Хазин предположил, что именно с этой целью президент США Джо Байден придумал пресловутый «ультиматум Путина» — именно так на Западе называют требования российского лидера к Вашингтону и НАТО предоставить Москве письменные ответы на ее предложения по гарантиям безопасности.

«Байден понимает, что ресурсов нет, как в фильме “Свадьба в Малиновке”: “Какой ты, говорят, атаман, ежели у тебя нету золотого запасу?” Поэтому в этой ситуации единственный вариант — решать свои проблемы. Байден говорит: “Ты им дай ультиматум, тогда они прибегут ко мне, а я им скажу, что денег нет, если вы хотите воевать с Путиным, то мы выходим из НАТО, а вы воюйте”», — рассуждает Хазин.

Ранее стало известно, что по итогам января 2022 года госдолг США впервые за всю историю наблюдений достиг 30,01 трлн долларов. Согласно материалам американского министерства финансов, объем долговой нагрузки начал расти на фоне пандемии коронавируса, и еще в начале 2020-го составлял около 23,2 трлн долларов.