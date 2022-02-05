Грузовик с европейскими номерами насмерть сбил сотрудницу белорусской таможни

Фура насмерть задавила сотрудницу белорусской таможни. Семье погибшей будет оказана необходимая помощь.

Трагический инцидент произошел на белорусско-польской границе в пункте пропуска «Козловичи». Водитель грузового транспортного средства совершил наезд на сотрудницу таможенных органов во время работы.

Следственно-оперативная группа устанавливает причины и обстоятельства случившегося. Известно, что фура имеет европейские номера.

Большегруз на днях насмерть сбил пенсионера на саратовской трассе. Пожилой мужчина решил перебежать дорогу в темное время суток вне пешеходного перехода. Водитель грузовика HOWO не успел затормозить.