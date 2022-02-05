Лукашенко намерен остаться президентом Белоруссии на фоне сложной ситуации в республике

Президент Белоруссии Александр Лукашенко останется у власти, пока будет сохраняться напряженная обстановка. Об этом заявил сам глава республики.

Белорусский лидер Лукашенко ответил на вопрос журналиста Владимира Соловьева о том, сколько еще лет политик планирует оставаться во главе государства. По словам лидера республики, это будет зависеть от ситуации вокруг Белоруссии и внутри страны.

«Если будет тяжелая обстановка вокруг Белоруссии, как война, и еще важнее — внутри нас будут, как в 2020 году, рвать — всегда будет. Но если все будет спокойно, как вы говорите «кто, кто», вот он, кто появится — мы определимся», — говорит Лукашенко на YouTube-канале «Соловьев Live»

Ранее действующий глава Белоруссии высказался о будущих президентах республики. Лукашенко отметил, что потенциальных лидеров можно заметить уже сейчас. К ним народ впоследствии будет относиться требовательно и серьезно.