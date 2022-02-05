Петербуржцы решили самостоятельно убрать снег в одном из дворов на Ленинском проспекте

Очевидцы сняли на видео, как жители одного из дворов Петербурга самостоятельно очищали от снега проезжую часть и тротуар.

Горожане вышли на уборку снега по адресу Ленинский проспект, 93. На кадрах видно, как очисткой двора занимались не только взрослые, но и подрастающее поколение. Местные жители даже наняли спецтехнику за свои деньги, чтобы вывезти снег с территории дома, сообщает Федеральное агентство новостей.

Петербуржцы находятся на грани отчаяния из-за коммунального коллапса в городе. Жители Северной столицы массово жалуются на заваленные сугробами улицы, а также на скользкие тротуары.

На отвратительную уборку снега и бездействие губернатора Александра Беглова уже обращали внимание народный артист России Александр Розенбаум, дизайнер Артемий Лебедев, народный артист России Иван Краско и другие известные личности.