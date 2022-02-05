Известный певец Дамирбек Олимов скончался в больнице после серьезного ДТП в Таджикистане

Врачи Худжандской городской больницы не смогли спасти жизнь популярного певца Дамирбека Олимова, который попал в крупное ДТП в Таджикистане.

Трагедия произошла ночью на автодороге Бободжон-Гафуровского района Худжанда. Певец и двое его спутников возвращались со свадьбы и попали в крупную аварию. Все трое пострадали и были госпитализированы, но Дамирбек Олимов скончался из-за обильного кровотечения. Ему было 33 года.

Похороны состоятся 5 февраля, в городе Гончи, столице Деваштичского района. Что стало причиной смертельного ДТП, не сообщается. Двое товарищей, с которым ехал певец, лежат в реанимации. За их жизнь борются врачи, передает Sputnik Таджикистан.

Дамирбек Олимов родился в Деваштичском районе Согдийской области в семье певца Ботурчона Олимова. Получил диплом Института искусств имени Содирхона Хафиза в 2004 году. После работал в ансамбле «Нури Худжанд». Его руководителем был народный артист СССР Джурабек Муродов. У исполнителя остались жена и трое детей.