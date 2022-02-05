Макрон и Джонсон указали на необходимость дипломатического решения ситуации на Украине

Поиск дипломатического разрешения ситуации на Украине является приоритетной задачей.

Об этом говорится в заявлении по итогам телефонных переговоров президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Главы государств обсудили детали проводимых обеими сторонами контактов с международными партнерами.

«Они согласились с тем, что поиск дипломатического решения в условиях наблюдающейся напряженности должен оставаться первоочередным приоритетом», — сообщается в заявлении, распространенном канцелярией Джонсона.

Как стало известно ранее, Макрон созвонился с президентом РФ Владимиром Путиным. Российский лидер обратил внимание коллеги на провокационные действия Киева, игнорирующего Минские соглашения, передает телеканал «360».