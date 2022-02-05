Скончался создатель сериала «Улицы разбитых фонарей» Виктор Бутурлин

Автор сценария культового российского сериала «Улицы разбитых фонарей» Виктор Бутурлин умер в Санкт-Петербурге в возрасте 75 лет. Что стала причиной смерти заслуженного деятеля искусств, пока не сообщалось.

Информацию о кончине Бутурлина озвучили в киностудии «Ленфильм». Там же уточнили, что позднее будут объявлены дата, место и время прощания со знаменитым режиссером.

Общенародная известность пришла к Бутурлину после выхода детективного сериала «Улицы разбитых фонарей», который включал в себя 16 сезонов. Также кинодеятель снял несколько серий многоэпизодной ленты «Убойная сила».