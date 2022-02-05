Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга заболели коронавирусом, предполагается инфицирование омикрон-штаммом.

Супруги сделали ПЦР-тест после выявления незначительных симптомов COVID-19, он показал положительный результат. Болезнь протекает в легкой форме.

«Сегодня результат нашего теста на COVID-19, который мы с женой сделали после легких симптомов, оказался положительным. К счастью, болезнь, как мы узнали, омикрон, протекает легко. Мы продолжим нашу миссию. Мы продолжим нашу работу из дома. Мы с нетерпением ждем ваших молитв», — сообщил Эрдоган в своем Twitter-аккаунте.

В четверг, 3 февраля, президент Турции совершил официальный визит в Киев, где провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Турции в последнее время наблюдается рост заболеваемости COVID-19, выявляют более 100 тыс. заболевших в сутки.