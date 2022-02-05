Die Welt: Украина потребовала от ФРГ новейшее оружие, которого нет у самого Берлина

В Германии назвали нереалистичными требования Украины предоставить ей современное оружие, поскольку его нет у самого бундесвера. Как сообщает газета Die Welt, немецкая армия сегодня переживает не лучшие времена: военно-морские силы ФРГ остро нуждаются в новых кораблях, а баллистические и крылатые ракеты — в срочной модернизации.

Ранее посол Украины в Берлине Андрей Мельник призвал предоставить его стране немецкие военные корабли, которые являются «одними из лучших в мире», а также «самые современные системы противовоздушной обороны». По его словам, оружие требуется Киеву для обороны, однако ФРГ не хватает «политической воли», что «вызывает сожаление».

Впрочем, оба этих желания нереалистичны, констатировала Die Welt, поскольку бундесвер сам хотел бы получить такое оружие. Согласно последнему докладу, ВМС ФРГ не хватает корветов и танкеров, а имеющиеся в распоряжении ЗРК Patriot требуют модернизации или даже замены.

wikipedia.org / 7th Army Training Command

«Об этом уже давно идут дискуссии. Постоянно не хватало денег. Украина также может нуждаться в боеприпасах, но и это не рассматривается, так как склады Бундесвера пусты», — говорится в статье.

По словам генерального инспектора бундесвера Эберхарда Цорна, для пополнения боевых запасов Германии потребуется 20 миллиардов евро. При этом Минобороны ФРГ не сможет даже удовлетворить просьбы Украины в поставках военных касок и бронежилетов — глава ведомства Кристина Ламбрехт выделила Киеву лишь 5 тыс. касок.

Ранее газета Suddeutsche Zeitung сообщила, что посольство Украины в Берлине направило в МИД ФРГ вербальную ноту с просьбой предоставить оборонительное оружие. В списке были указаны ЗРК средней дальности, переносные ЗРК, стрелковое оружие для борьбы с беспилотниками, электронные системы обнаружения, приборы ночного видения и камеры наблюдения.

При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц и глава МИД Анналена Бербок неоднократно подчеркивали, что Берлин выступает против поставок Киеву летального оружия. В свою очередь представитель Христианско-демократического союза по вопросам внешней политики Родерих Кизеветтер накануне выступил за «избирательное» снабжение Украины вооружением.