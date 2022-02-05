Политолог Кошкин связал ошибку Bloomberg о «нападении» России на Украину с заказом США

Американское издание Bloomberg специально обнародовало недостоверную статью о «вторжении» России на Украину, выполняя заказ Белого дома, заявил политолог Андрей Кошкин.

По словам эксперта, публикации этого информационного агентства отличаются антироссийской направленностью. Плюс ко всему сотрудники издания являются профессионалами, что наталкивает мысли о преднамеренном решении опубликовать недостоверную новость про обострение ситуации вокруг Киева, пишет «ПолитРоссия».

«При такой высокой степени профессионализма будет не очень логично считать, что это была ошибка. Я думаю, это решение было принято неспроста. Есть такая технология в информационных войнах. Она провокационная. Она как раз так и выглядит — "ой, извините, мы ошиблись"», — сообщил политолог.

Статья Bloomberg является очередным шагом Запада в информационной войне против России, считает Кошкин. Более того, громкий заголовок о «вторжении» появился не с подачи руководства издания, а по приказу властей США.

«Читатель видит яркие заголовки, и у него складывается впечатление, что уже идет война. На таких обывателей-простачков и рассчитаны эти технологии», — заключил эксперт.

Запад продолжает распространять ложные сведения о скором «нападении» России на Украину. Москва опровергала эту информацию, подчеркивая, что у Кремля нет планов по вторжению на территории других стран.