Дипломат Чижов предупредил Европу об ответных мерах России на санкции ЕС

Россия не боится европейских санкций. Об этом заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов в комментарии греческому телеканалу ERT.

В беседе с журналистами дипломат предупредил Европу об ответных мерах российской стороны на ограничения. Также Чижов высказался о заявлении главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен по санкциям. Он сравнил ее слова с лексикой бывшего президента Ирака Саддама Хусейна.

«Россия ничего не боится, никого не боится. Включая госпожу фон дер Ляйен и господина (президента США Джо. — Прим.ред.) Байдена. Но на меня произвела впечатление их фразеология, что Россия увидит "мать всех санкций", mother of all sanctions. Мне это напоминает лексику Саддама Хусейна», — рассказал Чижов.

Ранее стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон договорились о совместной работе над антироссийскими санкциями. Вместе с тем лидеры стран указали на необходимость и важность контактов с РФ, сообщили на телеканале «360».