Полиция задержала орловских адвокатов по делу о мошенничестве на 800 тыс. рублей

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении двух сотрудников «Орловской областной коллегии адвокатов-2». Их подозревают в присвоении 800 тыс. рублей.

Следствие установило, что представители коллегии адвокатов взяли с жителя Орловской области деньги в обмен на решение вопроса о закрытии уголовного дела против него. Однако в реальности они не могли повлиять на ситуацию.

«По данным следствия, в период с сентября 2020 по октябрь 2021 года подозреваемые путем обмана получили на территории города Орла от жителя Орловской области денежные средства в сумме 800 000 рублей, пообещав последнему оказать содействие в принятии решения о прекращении уголовного дела и уголовного преследования в отношении последнего, при этом не имея возможности повлиять на процессуальное решение», — сообщил официальный представитель СУ СК Александр Коргин.

Один из задержанных был адвокатом в ряде громких судебных процессов, включая дело имама Орловской области Ахмадулло Исабаева и его сыновей.