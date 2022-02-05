Роспотребнадзор отменил изоляцию для граждан после контактов с больными COVID-19

Люди, контактировавшие с больными COVID-19, больше не должны находиться на карантине. Соответствующее постановление опубликовал Роспотребнадзор.

Пятая волна пандемии коронавируса началась в России. Доминирующим штаммом стал «Омикрон», который распространяется гораздо быстрее своих предшественников. Однако COVID-19 при заражении этой мутацией проходит в более легкой форме, некоторые люди вовсе переносят болезнь бессимптомно.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее уже объясняла бессмысленность самоизоляции после контактов с зараженными в условиях распространения «Омикрона». При другом штамме коронавируса может появиться иная эпидемиологическая тактика.