Машина не вписалась в поворот из-за снега в Гатчинском районе Ленобласти

Легковой автомобиль закрутило на повороте в Гатчинском районе. Причиной аварии стали неубранные от снега дороги, сообщают очевидцы в тематической группе в социальных сетях.

Согласно полученным данным, авария произошла на подъезде к деревне Воскресенское. Водитель легковушки потерял управление автомобилем на нерасчищенной от снега трассе, после чего врезался в сугроб.

В настоящий момент на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и дорожных служб. Аварийный участок временно перегорожен.

Количество аварий из-за неубранных дорог существенно возросло и в соседнем Петербурге. Причиной большинства ДТП становится потеря управления на гололеде. По мнению горожан, это является следствием неподготовленности команды губернатора Александра Беглова к зимнему периоду.