Депутат Хинштейн: проблема мигрантов в России не национальная, а цивилизационная

Избиение восьмилетней девочки детьми мигрантов в Самаре всколыхнуло общественность. На фоне этого было поднято множество вопросов о причинах, которые мешают приезжим встроиться в российское общество. Свои рассуждения на эту тему высказал депутат Госдумы Александр Хинштейн.

По мнению народного избранника, глубинная проблема мигрантов и их детей «не национальная, а цивилизационная» ввиду различия коренных россиян от приезжих по менталитету, воспитанию и культуре. Еще одной из причин такого явления может быть отсутствие качественного образования.

«В Россию, как правило, приезжают за лучшей жизнью отнюдь не лучшие представители своих народов. Это зачастую не врачи, музыканты или доктора наук, а малограмотные, не имеющие специальности люди, готовые работать буквально за тарелку похлебки», — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

Кроме того, депутат отметил, что данную проблему необходимо решат системно. Отсутствие мер может привести к тяжелым и печальным последствиям, уверен Хинштейн.

Напомним, что в конце января текущего года трое школьников, которые вместе с родителями приехали из среднеазиатских республик, жестоко избили восьмилетнюю девочку, предварительно затолкав в снег. Тогда отец пострадавшей обратился с депутату Хинштейну с заявлением об угрозами.