Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова резко раскритиковала западные СМИ за распространение ложных публикаций о России. Ранее агентство Bloomberg по ошибке выпустило новость о вторжении Москвы на Украину, а немецкая газета Bild со ссылкой на отчет внешней разведки представила якобы реальные планы российских властей по установлению контроля над крупными украинскими городами.

«Глобальный информационно-политический шмарафон натовских желаний. Много раз мы наблюдали, как западники портят Олимпийские игры. Но нынешний подход к снаряду придумали настоящие извращенцы, которые готовы на все», — была категорична Мария Захарова в Telegram.

Захарова также обратила внимание, что накануне в Киеве монумент «Родина-мать» подсветили в цвета украинского флага. Как сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, акция состоялась в знак благодарности тем странам, которые поддерживают усилия Украины «по сдерживанию агрессора» — России.

Новостное агентство «Харьков». / Денис Машкин

«Акция получилась по-настоящему символической. Во-первых, монумент символизирует период наивысшего расцвета Украины, который нынешний режим не имеет технологий "декоммунизировать". Единственная возможность подчинить историю собственным болезненным амбициям — раскрасить в нужные цвета. Рука набита на памятниках советским воинам в Европе», — указала официальный представитель ведомства.

При этом, по словам Захаровой, поборники «единства Украины» провели мероприятие аккурат к знаменательной дате — очередной годовщине вступления в силу Договора между СССР и Польской Республикой о советско-польской государственной границе 5 февраля 1946 года. Этот документ закрепил передачу Западной Украины и Западной Белоруссии от Польши к СССР.

«Теперь, благодаря нашей подсказке, и украинцы, и поляки, а может Bloomberg и Bild узнают, о чем именно своей акцией про "единство" киевские технологи напомнили Польше. Истинное единство Украины стало возможно только в советский период — через объединение, собирание территорий в состав УССР. Это было созидание Украины, достигнутое в ходе настоящего (а не как последние годы — галогенного) объединения нациЙ и народОВ против фашизма», — резюмировала дипломат.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков заявил об открытии на Западе «нового фейкового фронта», в который, по его словам, также сорвался и Bloomberg.