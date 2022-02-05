Сборная России по биатлону завоевала бронзу в смешанной эстафете на ОИ в Пекине

Российские биатлонисты приняли участие в смешанной эстафете на зимних Олимпийских играх в Пекине. Спортсмены завоевали бронзовую медаль.

В соревнованиях приняли участие Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Золото в гонке выиграла норвежская команда. Спортсмены из Франции завоевали серебро.

Эта награда стала второй по счету для российских спортсменов в Пекине. В копилке национальной команды уже есть серебряная медаль. Ее завоевала скиатлонистка Наталья Непряева. Обошла россиянку норвежская спортсменка Терезе Йохауг.