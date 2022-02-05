Украинцы сравнили фейк Bloomberg о вторжении РФ с шуткой Рейгана о бомбардировке СССР

На Украине сравнили фейковую новость агентства Bloomberg о вторжении России на территорию страны со знаменитой шуткой 40-го президента США Рональда Рейгана о «бомбардировке СССР через пять минут». Параллель провели журналисты издания «Страна.ua».

Ранее американское издание по ошибке выпустило новость под заголовком: «Россия вторглась на Украину». Сообщение было опубликовано в ночь с 4 на 5 февраля, но удалено спустя полчаса. Позднее руководство агентства выпустило опровержение с извинениями.

«Мы готовим заголовки для многих сценариев, и заголовок "Россия вторгается в Украину" был случайно опубликован сегодня около 4 часов вечера по восточному времени на нашем веб-сайте. Мы глубоко сожалеем об этой ошибке. Заголовок был удален, и мы расследуем причину произошедшего», — говорится в сообщении.

Украинские журналисты напомнили про случай 11 августа 1984 года, когда Рональд Рейган, проверяя микрофон перед выступлением в радиоэфире, пошутил:

wikipedia.org / White House Photographs / Public Domain

«Мои соотечественники американцы, я рад сообщить вам сегодня, что подписал указ об объявлении России вне закона на вечные времена. Бомбардировка начнется через пять минут».

По словам авторов статьи, тогда многие восприняли такую шутку как «элемент психологической войны», чтобы напугать СССР. Ведь именно в те годы международная обстановка достигла одного из пиков напряженности со времен Второй мировой войны, а сам Рейган вовсю готовился к президентским выборам, на которых планировал переизбираться на второй срок.

«А с какой целью сейчас проделывают подобные фокусы? Чтоб напугать инвесторов, чтоб быстрее бежали из Украины?» — сыронизировали в «Стране.ua».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на экономические потери, которые несет Киев из-за нагнетания Западом ситуации вокруг возможного вторжения России. По его словам, на фоне паники из украинской экономики уже было выведено 12,5 млрд долларов.